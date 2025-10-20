Второй этап «Осеннего забега в парке» пройдет в Лосино-Петровском 22 октября

На этой неделе в парках городского округа Лосино-Петровский жителей ждут спортивные и развлекательные мероприятия. Так, 21 октября в Свердловском парке в 17:00 начнется спортивно-игровая программа.

А, 22 октября в Лосино-Петровском парке в 13:00 пройдет II этап «Осеннего забега в парке». Гостей ждут тематическая фотозона и фотовыставка, общая разминка и легкоатлетический забег, зона с горячим чаем, спортивные эстафеты для всей семьи, мастер-класс по легкой атлетике.

Также, 23 октября в Свердловском парке в 17:00 пройдет игровая программа, в 17:20 — спортивно-игровая программа, а в 17:50 — викторина, 24 октября в Лосино-Петровском парке в 16:30 начнется игровая программа, в 16:50 — спортивно-игровая программа, а в 17:20 — викторина, а 25 октября в Лосино-Петровском парке в 17:00 состоится спортивно-игровая программа.

Возрастное ограничение: 0+.