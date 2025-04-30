Второй этап олимпиады «Российская школа фармацевтов» прошел в Лобне

В школе № 9 города Лобня состоялся второй этап олимпиады «Российская школа фармацевтов» для учащихся 10-х классов и студентов первого курса среднего профессионального образования. В соревновании приняли участие десятиклассники медицинского профиля, а также финалисты первого этапа и победители викторины.

Первый, отборочный этап проходил в заочной форме и представлял собой письменный экзамен по химии, биологии и математике. Второй этап также проводился дистанционно — на онлайн-платформе StartExam. Работы участников оценивает жюри, в состав которого вошли профессора и преподаватели Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета.

Победители второго этапа получат возможность выступить в межрегиональном финале олимпиады.

Подобные мероприятия регулярно организуются в Лобне с целью помочь школьникам и студентам проверить и углубить знания, необходимые для будущей профессиональной деятельности.