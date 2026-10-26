Второй этап очистки Инженерного пруда завершат в Дмитрове к концу октября

Приведение в порядок Инженерного пруда площадью около 2,5 гектара продолжается в Дмитрове по Народной программе «Единой России» и партийному проекту «Чистая страна». Работы ведутся механизированно, с помощью плавающих экскаваторов.

Депутат фракции «Единая Россия» Виктор Колосов вместе с представителями общественных организаций и местными жителями проверил, как идет очистка. На первом этапе специалисты удалили всю растительность, сейчас изымают иловые отложения и выгружают их на берег. На третьем этапе ил вывезут на специализированные полигоны для утилизации. Завершить очистку планируют к 30 октября.

«Мы держим ход работ на контроле. Для жителей Инженерный пруд — любимое место отдыха и прогулок, и наша задача — сохранить его чистым и ухоженным», — отметил Виктор Колосов.

Всего в этом году в Дмитровском округе приведут в порядок 16 прудов общей площадью около 5,5 гектара. На 13 объектах работы уже завершены.