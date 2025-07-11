Второй этап обработки парков от клещей начался в Подмосковье

Второй этап акарицидной обработки парков началась в Подмосковье. Первый прошел в апреле. Территории уже обработали от клещей в Богородским округе и Кашире.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, обработку будут проводить методом влажной дезинсекции. На траву, деревья и кустарники будут распылять специальное вещество. Благодаря этому количество клещей сократится, а риск укусов будет минимальный.

За сутки до начала работ жителей предупредят через чат общественного совета. В день обработки доступ на территорию парков будет временно закрыт.

«Средний срок действия акарицидов составляет примерно полтора месяца. По истечении этого времени в парках планируется проведение повторной обработки для поддержания необходимого уровня защиты от клещей», — пояснили в министерстве.

Обработка территорий позволяет повысить комфорт и безопасность отдыхающих, особенно в теплый сезон, когда клещи особенно активны.