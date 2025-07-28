Второй этап обработки от клещей начался в парках Балашихи

Акарицидная обработка парковых территорий продолжается в Балашихе. Ее цель — снизить численность клещей и обеспечить безопасность жителей в летний сезон.

Специалисты орошают траву от клещей на 17 парковых территориях общей площадью свыше 100 гектаров. В течение первых двух дней после начала работ рекомендуется соблюдать осторожность: воздержаться от лежания на траве, употребления в пищу травы животными и организации пикников.

«Своевременное начало акарицидной обработки — необходимая мера в преддверии теплого сезона и увеличения посещаемости наших парков. Мы стремимся минимизировать риски, связанные с клещами, и обеспечить жителям возможность безопасно наслаждаться отдыхом на природе», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Помимо борьбы с клещами, на территории парков проводятся комплексные санитарные мероприятия по борьбе с грызунами, дезинсекции зданий и сооружений, а также гербицидной обработке борщевика Сосновского.