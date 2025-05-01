Второй этап обновления городского парка в Ивантеевке завершат летом 2025 года

Продолжаются масштабные работы по реализации второго этапа реконструкции Городского парка культуры и отдыха в Ивантеевке. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов побывал на объекте, чтобы проверить качество модернизации.

В Городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке обустроят дорожно-тропиночную сеть и экотропу, облагородят пляжную зону, установят деревянные настилы с лежаками и качелями. Помимо этого, там построят новые детские и спортивные площадки. Как рассказал представитель субподрядчика по благоустройству Антон Корж, готовность реконструкции парка достигла 80%.

«Сейчас на объекте трудятся 40-45 строителей и шесть машин спецтехники. Также много субподрядных организаций, которые выполняют отдельные работы», — пояснил он.

Во время второго этапа реконструкции в парке установят наружное освещение и камеры видеонаблюдения. Рабочие обустроят еще одну входную группу, а также павильон семейного ресторана, зону барбекю и площадку для выгула собак.

По словам Максима Красноцветова, парк в Ивантеевке станет центром притяжения жителей городского округа Пушкинский.

«Это большая территория площадью 39 гектаров. Сейчас выполняем вторую часть работ по благоустройству, первую завершили несколько лет назад. Территория достаточно компактная, интересная», — отметил Максим Красноцветов.

Обновление парка выполняют по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».