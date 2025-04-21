Второй этап областного конкурса воспитателей завершился в Подмосковье

Завершился второй этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2025». В рамках испытаний «Педагогическая находка» и «Мастер-класс» участники продемонстрировали новейшие подходы к обучению и воспитанию дошкольников, представили лучшие методики и авторские практики. По итогам этапов определили 10 финалистов с наибольшим количеством баллов, сообщили в Минобразования МО.

В финал конкурса вышли: Мария Мордовцева из Королева, Светлана Тихомирова из Одинцова, Дарья Леухина из Дмитровского, Алина Киффа из Раменского, Оксана Морозова из Коломны, Татьяна Улбутова из Красногорска, Анастасия Волоскова из Серпухова, Надежда Кретова из Электростали, Анастасия Золотых из Домодедова и Любовь Арыванюк из Балашихи.