Второй этап модернизации теплосетей в Химках завершат в 2025 году

В городском округе Химки завершается второй этап модернизации теплосетей. В рамках инвестиционной программы специалисты компании «ТСК Мосэнерго» обновили более девяти километров магистральных и распределительных тепловых сетей по 47 адресам.

Работы стартовали в апреле, еще до начала плановых профилактических отключений. Особое внимание уделили модернизации котельного оборудования, теплообменников и источников тепловой энергии. В ходе второго этапа ремонт провели на 38 центральных тепловых пунктах и 17 котельных.

Напомним, в 2023 году в рамках первого этапа программы было заменено шесть километров теплосетей. Работы охватили 13 котельных и 88 тепловых пунктов, а также 21 участок сетей, обеспечивающих теплом 332 многоквартирных дома, где проживает более 81 тысячи жителей. Также были отремонтированы три котла, заменены 259 единиц запорной арматуры и установлены 48 насосов.

Всего в рамках трехлетней программы модернизации в Химках планируется заменить более 42 участка теплосетей общей протяженностью свыше 26 километров. Это улучшит качество теплоснабжения для жителей 889 многоквартирных домов, где проживает более 200 тысяч человек. Программа реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального Министерства энергетики. Завершение всех работ намечено на 2025 год.

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