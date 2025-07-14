Второй этап международной парусной регаты завершился в Пушкино

С 10 по 13 июля на Пестовском водохранилище в Пушкино прошел второй этап международной парусной серии Tenzor Elite Cup 2025. В соревнованиях участвовали около 60 сильнейших яхтсменов из 12 регионов, а также представители Белоруссии и Германии.

С каждым днем регата становилась все более сложной, поскольку потоки ветра постоянно меняли направление, создавая дополнительные вызовы.

«Это первая крупная победа для команды на таких знаковых турнирах, мы счастливы и довольны. Каждую гонку мы боролись и ходили стабильно, что принесло свои плоды», — подчеркнул тактик Константин Носов.

Команда PTICHKI Sailing Team уверенно прошла все 12 гонок и стала лучшей.

«В последний день у нас были неплохие старты, повезло с ветром, более концентрированно работали, поверили, что еще можно попасть на подиум, и старались. Оцениваем свое выступление хорошо, хотя могли бы еще лучше», — рассказал рулевой Максим Батраков.

Команда Bars Sailing Team в финальный день выиграла сразу три гонки и завоевала серебряные медали.

С тем же количеством очков, что и у серебряных призеров, завершила этап на третьей позиции команда Aladdin Георгия Соколовского.

«Вышли на первый знак в лидерах, потом ветер распределился так, что мы шли не первыми, где-то ошиблись, где-то не повезло», — пояснил шкотовый Даниил Майстровский.

Четвертую строчку заняла команда «Фордевинд», а пятую — ФИШЕ. Шестое место досталось коллективу S-Kotiki. Далее в таблице расположились «Яхт-клуб Пирогово», W Sailing Team, «Текила-Любовь», а также «WHY NOT x Москва на волне».

Одним из ярких событий стал дебют белорусского экипажа, который занял 11-е место.

Призеры и победители получили подарки от партнеров, среди которых бренды Chateau le Grand Vostock, Л’Окситан, Sunplay SkinAqua и другие.

Третий этап серии Tenzor Elite Cup 2025 пройдет с 4 по 7 сентября на Пестовском водохранилище, а грандиозный финал — в начале ноября в Сочи.