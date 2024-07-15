Второй этап международной парусной регаты завершился в Подмосковье

Второй этап международных парусных соревнований Tenzor International Cup, регаты Георгия Шайдуко, завершился в Подмосковье. Мероприятия состоялись в поселке Пестово.

Победу в соревнованиях одержала команда Bars Sailing Team, состоящая из Максима Батракова, Ильи Полищука, Егора Зуева и Богдана Бабенко, представляющих Владивосток и Москву. Для нее это первая победа в рамках турнира Tenzor International Cup.

Рулевой Максим Батраков поделился своими эмоциями, отметив, что ветра было мало, приходилось долго ждать, и это выматывало эмоционально.

«Я думаю, что перед третьим этапом таблица общего зачета станет еще плотнее для первых пяти команд, поэтому атмосфера будет накаляться и накаляться», — добавил спортсмен.

Команда KBR под руководством Сергея Авдонина, представляющая Кабардино-Балкарию, заняла второе место в регате благодаря минимальным ошибкам и максимальной концентрации. На третьем месте оказалась команда ZID art Sailing Team с рулевым Зораном Пауновичем.

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