Второй этап международной парусной регаты пройдет в Пушкино с 10 по 13 июля

С 10 по 13 июля Пестовское водохранилище в Пушкинском округе станет центром парусного спорта. Там пройдет второй этап регаты Tenzor Elite Cup 2025.

Участие в соревнованиях примут сильнейшие команды из рейтинга TSC, а также дебютанты. Организаторы подготовили насыщенную программу: гостей ждут не только зрелищные гонки, но также мастер-классы, встречи с легендами парусного спорта и интерактивные мероприятия для всей семьи.

Взрослые экипажи сразятся на килевых яхтах класса MX700, а юные спортсмены продемонстрируют мастерство в гонках Tenzor Cup Junior — на швертботах «Оптимист» и сапах.

На старт выйдут команды из топ-20 рейтинга, в том числе Bars Sailing Team (Максим Батраков), S-Kotiki (Елена Веремеева), «Яхт-клуб Пирогово» (Александр Божко) и «Фордевинд» (Алексей Машкин).