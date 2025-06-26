Второй этап международной парусной регаты начнется в Подмосковье 11 июля

Второй этап международной парусной серии Tenzor Elite Cup 2025 стартует на Пестовском водохранилище 11 июля. Соревнования продлятся три дня — до 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие около ста сильнейших яхтсменов из России и других стран — победители мировых и национальных чемпионатов, участники Олимпийских игр и лидеры сборной России. Им предстоит побороться за переходящий кубок, рейтинговые очки и солидный призовой фонд. Все заезды пройдут на яхтах класса MX700.

Помимо гонок, гостей ждет развлекательная программа на берегу. Пройдут детские соревнования Tenzor Cup Junior на швертботах и сапах. Также состоятся автограф-сессии с известными яхтсменами и общение с юными поклонниками парусного спорта.

По итогам первого этапа лидерство в общем зачете удерживает команда «ФИШЕ», за ней следуют «Aladdin» и «Фордевинд». В женском зачете в лидерах экипаж клуба «Skolkovo Sailing Club».

Третий этап серии снова пройдет на Пестовском водохранилище в сентябре, а финал состоится в ноябре в Сочи. Турнир проводят в рамках госпрограммы «Спорт России».