Второй этап Кубка Карякина по шахматам пройдет в Домодедове 20 июля

Второй этап Кубка Карякина пройдет в парке «Елочки» в Домодедове 20 июля. Соревнования приурочили к празднованию Международного дня шахмат. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

По традиции сенатор Российской Федерации, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с юными шахматистами.

Всего запланировано пять турниров для детей различных возрастных групп и других желающих. Противостояния пройдут в семь туров по швейцарской системе. Лучшим игрокам вручат кубки и медали. Ветеранам и женщинам полагаются дополнительные призы.

Очная регистрация стартует в 10:00, первый тур начнется уже в 11:30. Вечером пройдет церемония награждения и автограф-сессия.

​Заявки на участие можно подать на сайте до 23:59 18 июля.

В ведомстве напомнили, что первый этап Кубка прошел этим летом парке «Перхорка» в Балашихе. Финал состоится 30 августа в Центральном парке Лобни. В заключительных соревнованиях сразятся лучшие шахматисты двух этапов и все желающие в пяти отдельных категориях.

Турнир организован в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».