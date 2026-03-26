Второй этап корпоративной спартакиады начался в Химках

24 марта в центре ракеточных видов спорта Space в Химках стартовал второй этап ежегодной спартакиады среди сотрудников предприятий городского округа. На этот раз участники соревновались в настольном теннисе.

В турнире встретились 10 команд, которые боролись за звание лучших в индивидуальных зачетах и пополняли копилки своих организаций.

Спортсменов приветствовали глава Химок Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, депутат Валентин Герасимов, вице-президент баскетбольного клуба «Химки» и директор Центра ракеточных видов спорта Space Дмитрий Дубовенко.

«Главная цель спартакиады — укрепление командного духа, развитие спортивных традиций и популяризация здорового образа жизни. И уже сегодня каждый участник — пример того, как спорт помогает достигать новых высот и в профессии, и в жизни», — подчеркнула Инна Федотова.

Соревнования проходили по швейцарской системе. В каждой команде было по четыре участника: два мужчины и две женщины. За время турнира каждый спортсмен сыграл около шести-семи партий с соперниками из других команд. В финал выходили два участника, которые и разыгрывали победу.

«Спартакиада — отличная возможность для сотрудников отвлечься от рабочих будней, укрепить здоровье и почувствовать плечо коллеги в игре», — отметил Валентин Герасимов.

Масштабные спортивные соревнования проводятся в округе уже 15 лет. В этом году спартакиада охватывает 15 дисциплин и продлится до середины апреля. Впереди участников ждут состязания по шахматам, бадминтону, теннису и плаванию. Также в программе — волейбол, стрельба из лазерного пистолета, легкоатлетический кросс, спортивное ориентирование, баскетбол 3×3, футбол и эстафета 4×100.