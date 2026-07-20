Второй этап кормозаготовительной кампании начался в Коломне

В этом сезоне под многолетние травы в хозяйствах агрохолдинга отведено более 3,3 тысячи гектаров. К середине июля объем заготовленной зеленой массы достиг 28,3 тысячи тонн. Полученный сенаж закладывают в силосные траншеи, где он хранится под специальной защитной пленкой.

Основу деятельности «ОСП агро» составляют молочное животноводство и разведение крупного рогатого скота. Для обеспечения поголовья кормами хозяйства самостоятельно выращивают необходимые сельскохозяйственные культуры, что позволяет поддерживать стабильное снабжение ферм в течение года и контролировать качество кормовой базы.

Второй укос в этом году начался почти на десять дней раньше, чем в прошлом сезоне, что позволит аграриям эффективнее организовать заготовительную кампанию и своевременно сформировать запасы кормов на предстоящий стойловый период.