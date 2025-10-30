Второй этап конкурса профмастерства для работников сферы ЖКХ прошел в Подмосковье

Второй этап конкурса «Лучший по профессии» прошел на базе Мособлводоканала. В нем принимали участие электрогазосварщики и машинисты экскаваторов из более чем 40 ресурсоснабжающих организаций Подмосковья.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, навыки конкурсантов оценивали на площадке в Орехово-Зуеве. Там организовали 10 сварочных постов, где участники создавали сложные соединительные трубы. Швы оценивали по отсутствию трещин, равномерности, высоте и плавности перехода.

Машинисты экскаваторов показали точность управления техников при разработке и планировке котлована.

«Конкурсу уже более 20 лет. В этом году мы трансформировали его концепцию и сделали акцент на оценке компетенций представителей ключевых специальностей — сварщиков, экскаваторщиков и мастеров АВР и ИТР. Именно они первыми выходят на устранение техинцидентов зимой. От их профессионализма зависит работа ключевых узлов и систем водоснабжения, водоотведения региона», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.

Всего в конкурсе было пять номинаций. Результаты объявят на торжественной церемонии награждения в ноябре.