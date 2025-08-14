Второй этап конференции «Единой России» прошел в Балашихе

Во дворце культуры «Кучино» в Балашихе прошел второй этап XVI Конференции местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Мероприятие объединило 204 делегата, представляющих 183 первичных отделения партии.

В работе конференции приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов, Николай Черкасов, Владимир Шапкин и члены фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Балашиха. Основной темой обсуждения стало принятие предвыборной программы избирательного объединения на предстоящих выборах депутатов Совета депутатов городского округа Балашиха, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

Партийцы Балашихи собрали 57 тысяч наказов от жителей, среди которых как локальные инициативы, так и масштабные проекты в различных сферах. Часть предложений уже включена в дорожные карты, другие станут основой для работы нового созыва депутатов.

«Главная цель нового Совета депутатов — сохранить достигнутые успехи и реализовать новые проекты. Городской округ Балашиха при поддержке местного отделения партии „Единая Россия“ добился значительных успехов в разных отраслях. Приоритетная задача — выявить и изучить наиболее актуальные для жителей темы и вопросы, собрать новые социально-значимые инициативы и продолжать их реализацию», — подчеркнул первый заместитель Секретаря Местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Балашиха Сергей Лукичев.

В завершении мероприятия были вручены Почетные грамоты местного отделения партии «Единая Россия» за активное участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, награды Государственной думы РФ и Регионального отделения партии.

Конференция стала важным этапом в подготовке к предстоящим выборам, которые состоятся в период с 12 по 14 сентября 2025 года, и от того, кого жители изберут в муниципалитетах, зависит эффективность работы местных властей.