Второй этап ямочного ремонта дорог стартовал в Истре

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

В Истре приступили ко второму этапу ямочного ремонта дорог. Всего за лето должны заделать более шести тысяч неровностей асфальтового покрытия.

Чаще всего такие работы проводят летом. Сначала специалисты обследуют асфальтовое покрытие муниципальных дорог, чтобы выявить новые дорожные дефекты, а потом все ямы оцифруют и поставят в план работ на год.

С начала года было обнаружено свыше шести тысяч дорожных неровностей. Из них уже устранили 5467, в работе остается еще 838 дорожных дефектов. За эту неделю 46 ям ликвидировали в деревнях Алексеевка, Новоселово, Телепнево и Ламишино.

Что касается региональных дорог, то из 11491 выявленных с начала года ям устранили почти половину, в работе остается 4898 дорожных дефектов. В период с 15 по 18 июля избавились от 80 ям в деревнях Крючково, Курсаково, Гребеньки, а также в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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