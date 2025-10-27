Второй этап форума «Другой университет» завершился в Серпухове

Мероприятие состоялось в загородном комплексе в деревне Петровское. В течение трех дней студенты колледжей и вузов Серпухова проходили командные испытания, веревочный курс, участвовали в тренингах и дискуссионных площадках с представителями власти и федеральными экспертами.

Глава городского округа Алексей Шимко встретился с участниками форума. Он рассказал молодежи о новых проектах, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха, спорта и творчества. Серпухов развивается как территория для жизни, где созданы все возможности для получения образования, успешной карьеры и создания семьи.

Во встрече также участвовали представители Министерства просвещения России, руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц, заместитель председателя Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин и депутаты окружного совета Надежда Еремина и Николай Пушкин.

Алексей Шимко вместе с экспертами из состава жюри оценил социальные проекты, которые планируют реализовать студенты. «Взаимовыручка в команде и личная самодисциплина — фундамент, на котором строится любой успех. Уверен, у нашей молодежи впереди большие перспективы», — отметил глава Серпухова.