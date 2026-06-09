Второй этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу проведут в Быкове в июне

Подмосковье готовится принять второй этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу RDRC. Соревнования пройдут 13 и 14 июня на автодроме RDRC Racepark в Быкове в Раменском округе.

По данным Министерства физической культуры и спорта Московской области, на старт выйдут более 250 участников на автомобилях и мотоциклах.

Первый этап сезона запомнился неожиданными результатами: сразу в нескольких категориях новички сумели составить серьезную конкуренцию признанным фаворитам, а некоторые спортсмены установили личные рекорды. Это подтвердило заметный рост уровня соперничества практически во всех классах.

В рамках этапа пройдут заезды нескольких серий, рассчитанных как на профессиональную технику с каркасами безопасности, так и на быстрые дорожные автомобили, кастомные машины с механической коробкой передач и мотоциклы. Каждая серия разделена на отдельные классы в зависимости от технических характеристик транспорта и уровня подготовки пилотов.

Кроме спортивной программы, организаторы планируют провести фестиваль Russian Weekend Drags от Mad Buckets, который не удалось организовать на первом этапе из-за неблагоприятной погоды. Гости смогут увидеть редкие и мощные автомобили американского производства.

Для зрителей подготовили насыщенную развлекательную программу. На территории автодрома будут работать трибуны и премиум-зона, фудкорт, парковка и детская площадка с аниматорами.

Также посетителям предложат прокатиться на дрэг- или дрифт-такси, встретиться с пилотами на автограф-сессии и посетить технический парк, где можно вблизи рассмотреть гоночную технику и сделать фотографии с участниками соревнований.

Соревнования проведут в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».