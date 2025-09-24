Второй этап чемпионата «Битва роботов» пройдет в Подмосковье 11 октября

Второй этап международного чемпионата «Битва роботов» пройдет в выставочном центре «Патриот» в Подмосковье 11 октября. В поединках будут участвовать 28 команд.

Во втором этапе чемпионата будут сражаться 16 команд в весовой категории до 110 килограммов и 12 — до 1,5 килограмма. Посмотреть трансляцию события можно будет в VK Видео.

Шоу будет состоять из двух частей. В ходе первой пройдет церемония открытия и два блока поединков. В вечерней программе будут состязания в обеих категориях. Каждый этап откроет шоу-пролог.

В чемпионате будут участвовать инженеры, студенты технических вузов и любители. Они представят Российский технологический университет МИРЭА, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций, Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии, а также другие учреждения. Во втором этапе выступят команды 12 регионов, а также Бразилии и Индии.

Чемпионат «Битва роботов» проводят ежегодно. На нем сражаются машины, которыми управляют команды-разработчики.