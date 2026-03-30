Второй этап благоустройства площади Революции начался в Истре

В Истре стартовал второй этап благоустройства площади Революции перед зданием администрации. Территория уже огорожена, развернут строительный городок, ведется завоз материалов.

Подрядная организация начала демонтаж асфальта на парковке у администрации, поэтому проход по тротуару временно закрыт. Для жителей подготовили варианты обхода. Проход через администрацию будет снова доступен только в конце лета.

Во время благоустройства в центре города создадут новое пространство для жителей и гостей Истры с озеленением и скамейками. Здесь появятся комфортные зоны для отдыха, прогулочные маршруты, современное освещение и малые архитектурные формы. Работы на противоположной стороне Волоколамского шоссе, начатые в прошлом году, дополнят и создадут единую композицию с новой территорией.

Благоустройство площади Революции и улицы 15 лет Комсомола стало возможным благодаря победе в конкурсе.