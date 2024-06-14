Второй этап благоустройства парка Толстого начался в Химках

Масштабное благоустройство продолжается в парке Толстого в Химках. Глава городского округа Дмитрий Волошин подчеркнул, что обновления проводят без вреда для природы.

Вопрос благоустройства парка обсудили в ходе общегородского совещания с представителями администрации Химок. Так, в рамках первой очереди благоустройства в зоне отдыха появились новая детская площадка, скалодром, веревочный парк, запустили сухой фонтан с яркой интерактивной подсветкой.

Сейчас специалисты приступили ко второй очереди благоустройства. Обновят дорожно-тропиночную сеть, освещение, обустроят новую площадку для выгула собак. Еще модернизируют парк аттракционов.

«Работы важно проводить максимально бережно, ни одно дерево не должно быть затронуто. Это наша четкая позиция — деревья нужно сажать, а не рубить», — отметил Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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