Сегодня 18:56 Второй этап благоустройства начался в Вишняковском лесопарке в Балашихе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Подмосковье

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В городском округе Балашиха завершен первый этап масштабного проекта по обновлению Вишняковского лесопарка. Прогресс работ оценили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, представители администрации и местные депутаты.

На площади около 30 гектаров в прибрежной зоне Вишняковского пруда созданы новые пространства для отдыха и активного досуга. В рамках первого этапа благоустройства обустроены пешеходные дорожки, установлено освещение и видеонаблюдение, появились детские и спортивные площадки, а также зона отдыха с шезлонгами у воды. Особое внимание уделили знаковым объектам: обновленному роднику и Солтычихинскому водопаду. С сегодняшнего дня для жителей и гостей лесопарка открыта лодочная станция, где можно арендовать лодки и катамараны, а также заработало новое кафе.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

«Лесопарк расположен между историческими усадьбами Горенки и Пехра-Яковлевская. После завершения всех работ жители смогут наслаждаться прогулками и велопоездками по живописным маршрутам, соединяющим природу и культурное наследие», — отметил директор Дирекции парков Балашихи Артем Константиновский. Второй этап благоустройства уже стартовал в восточной части лесопарка. Здесь ведется расчистка территории, уборка сухостоя и прокладка новых дорожек. В планах — создание лыжной трассы, смотровой площадки со сценой, веревочного парка и павильона проката спортивного инвентаря. Завершение второй очереди намечено на июнь следующего года. «Это масштабный проект стоимостью свыше 1,1 миллиарда рублей, который реализуется по народной программе партии „Единая Россия“ и отвечает запросам жителей, высказанным еще в 2021 году. Активное участие местных депутатов и обратная связь от граждан позволили учесть множество предложений и внести важные изменения в проект», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Вишняковский лесопарк обещает стать новым центром притяжения, гармонично сочетая природную красоту, историческое значение и современные удобства. Балашиха, один из самых зеленых городов Подмосковья, продолжает развивать свои парковые зоны. В управлении Дирекции парков находится более 20 объектов, среди которых особенно выделяется парк «Пехорка» — за последние три года его посетили свыше девять миллионов человек. Новый лесопарк станет еще одним любимым местом для отдыха жителей и гостей города.