Второй этап благоустройства Кучинского парка в Балашихе начнется в 2025 году

Проект благоустройства Кучинского лесопарка, включающий создание тематического маршрута имени Всеволода Мейерхольда продолжается в Балашихе. Этот маршрут объединяет несколько ключевых зон: тропу, зону отдыха у дамбы «Трибуна Мастера», территорию у Вишняковского родника и театральную сцену, предназначенную для проведения открытых спектаклей и концертов.

В рамках благоустройства планируется проложить дорожно-тропиночную сеть протяженностью три километра, оборудовать автостоянку, установить детские игровые площадки, а также провести озеленение территории. Для удобства посетителей будут установлены туалетные модули, фудкорт, уличная мебель и навигационные указатели. Кроме того, предусмотрено оснащение парка системой наружного освещения и видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Реализация проекта благоустройства Кучинского лесопарка направлена на создание комфортного и современного общественного пространства, объединяющего исторические объекты и зоны отдыха, что способствует повышению качества жизни жителей Балашихи и привлечению туристов.

В 2025–2026 годах планируется реализация второго этапа на площади 83 гектара за Разинским шоссе.