Второй этап благоустройства Кучинского лесопарка начнется в Балашихе летом

Второй этап благоустройства Кучинского лесопарка, который станет частью программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» начнется летом в Балашихе. Работы планируется завершить к 2026 году.

Кучинский лесопарк — крупнейшая зеленая зона округа площадью 115 гектаров, пользующаяся большой популярностью среди местных жителей. По словам председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, парк станет важной частью туристического маршрута, объединяющего усадьбу Горенки, Голицынский лесопарк и усадьбу Пехра-Яковлевское. Это позволит не только улучшить инфраструктуру, но и привлечь посетителей из соседних территорий.

В рамках второго этапа благоустройства в парке появятся веревочный парк, сцена и площадки для проведения фестивалей, а также зоны для пикников и выгула собак. Кроме того, будут проложены новые пешеходные тропы и веломаршруты, что сделает отдых в лесопарке более комфортным и разнообразным.

Инициатива по обновлению парка исходила от самих жителей округа, которые регулярно выражали свои пожелания во время выездных встреч с администрацией. Благодаря активному участию граждан проект благоустройства максимально учитывает потребности местного сообщества.