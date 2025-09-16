Второй этап благоустройства Губернского леса начали в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Проект реализуется в рамках программы «Парки в лесу» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. По плану все работы завершат до конца этого года.

В рамках модернизации на территории парка оборудуют три дополнительных мангальных зоны, а также обновят главную входную группу. Кроме того, появится большой павильон кафе с летней верандой.

На территории Губернского леса обустроят канализационную насосную станцию, уложат резиновое покрытие на спортивных и детских площадках, установят групповой распределительный щит и подключат освещение по постоянной схеме. Для обеспечения безопасности посетителей будут установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные с системой «Безопасный регион».

Подрядчик, который выполнил первый этап модернизации, проведет работы по устранению замечаний в соответствии с гарантийными обязательствами.