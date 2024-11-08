Второй детский чемпионат по чтению вслух прошел Воскресенске

В Центральной библиотеке Воскресенска состоялся второй детский чемпионат по чтению вслух на русском языке. Участники продемонстрировали свои навыки и стремление к победе.

В этом году в чемпионате приняли участие подростки в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет. Они соревновались в трех раундах, читая незнакомые тексты «с листа». Главным критерием оценки было сочетание артистизма и техники чтения. Все конкурсанты продемонстрировали отличные результаты, но только самые лучшие смогли попасть в финал.

В результате соревнований в финале встретились четыре талантливых читателя: Злата Золотова, Григорий Астафьев, Александр Сосунов и Алена Петракова. Победителем стал Григорий Астафьев, чье мастерство чтения стало очевидным для всех членов жюри.

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