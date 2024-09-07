Второй день выборов муниципальных депутатов в Реутове прошел без нарушений

В течение дня депутаты различных уровней активно следили за ситуацией на избирательных участках городского округа Реутов. Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов посетил 25 участковых избирательных комиссий.

Он отметил высокую степень навигации на участках и доступную среду для людей с ограниченными возможностями.

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев сообщил, что работа комиссий организована на должном уровне, нарушений и замечаний нет.

Исполняющая обязанности председателя городского Совета Анна Бабалова не только проверила работу избирательной комиссии, но и сама проголосовала.

«Погода отличная, горожане гуляют, многие приходят на участки целыми семьями, атмосфера праздничная», — поделилась своими впечатлениями Бабалова.

Муниципальный депутат Олег Сольский также предпочел очное голосование дистанционному.

Напомним, что 8 сентября, в 8:00 начнется третий и последний день голосования. Участки будут открыты до 20:00.

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