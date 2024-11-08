Второй день международного съезда терапевтов стартовал в Подмосковье

Второй день восьмого съезда терапевтов и врачей смежных специальностей «Достижения медицинской науки в практику» стартовал в Подмосковье. Встреча проходит в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского.

В первый день форума была выделена отдельная секция, посвященная достижениям в области эндокринологии. Участники обсуждали реализацию федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» в Московской области, новые методы лечения, включая инкретин-направленную и комбинированную терапию, а также особенности ухода за пожилыми пациентами и эффективность различных лекарственных средств.

Особое внимание акцентировали на значении диспансеризации, особенно для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ). В ходе обсуждения возникла необходимость взаимодействия специалистов при наличии мультиморбидной патологии, когда у пациента диагностировано два или более хронических заболевания.

Участники форума также посетили мастер-класс на тему «Цифровые технологии в профилактике сердечно-сосудистых осложнений», который провела заместитель директора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская. Она подчеркнула, что цифровая медицина стала основным аспектом взаимодействия между врачами и пациентами.

Современные технологии позволяют сэкономить время и обеспечить эффективный контроль над заболеваниями. Татьяна Чернявская добавила, что в МОНИКИ работают высококвалифицированные эксперты, чьи мнения и рекомендации доступны не только жителям Подмосковья, но и врачам со всей области при консультировании по сложным случаям.

На секции, посвященной неврологии, специалисты обсудили эффективность лечения пациентов с эпилептическими приступами и организацию специализированной медицинской помощи людям с заболеваниями нервной системы. Рассмотрели случаи хронической ишемии головного мозга и когнитивных нарушений в амбулаторной практике.

В дополнение к этому, на форуме обсудили полезность пробиотиков в гастроэнтерологии, методы лечения болевого абдоминального синдрома и синдрома избыточного бактериального роста.

«Участники подготовили много интересных докладов — цифровизация, современные подходы в эндокринологии, гастроэнтерологии, кардиологии. Съезд проводится на регулярной основе и, что очень важно, в нем принимают участие представители из других стран», — добавил главный врач и директор института МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев.