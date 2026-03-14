Второй день чемпионата России по шорт-треку: старт основных забегов

В конькобежном центре «Коломна» стартовал второй день чемпионата России по шорт-треку среди мужчин и женщин. В первый день спортсмены приняли участие в квалификационных забегах на дистанциях 1500, 500 и 1000 метров, а также в смешанной эстафете на 2000 метров.

Второй день турнира начался с торжественного открытия. Участников и зрителей поприветствовали организаторы и почетные гости, а атмосферу праздника на арене поддержало выступление духового оркестра Коломенской филармонии.

Далее программа продолжилась ранговыми и основными забегами на дистанциях 1500 и 500 метров. Спортсмены борются за места в общем зачете многоборья. Одним из самых зрелищных видов программы вновь стала смешанная эстафета на 2000 метров, где важна не только скорость, но и точная командная работа.

Особое внимание болельщиков приковано к спортсменам Московской области. В составе подмосковной команды выступают как опытные шорт-трекисты, так и молодые спортсмены. Тренеры отмечают, что команда подходит к решающим забегам в хорошей форме.

Завтра спортсменов ждут финальные старты, после которых будет сформирован общий рейтинг многоборья и определятся победители чемпионата России. Болельщики надеются увидеть яркую борьбу и ожидают успешных выступлений от подмосковных шорт-трекистов.