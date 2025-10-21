Второе заседание Совета депутатов нового созыва прошло в Балашихе

Председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов провел второе заседание Совета депутатов нового созыва. В ходе встречи депутаты рассмотрели и обсудили 21 вопрос, касающийся развития и управления муниципалитетом.

«Прежде всего, мы решили вопрос о принятии устава городского округа Балашиха, в соответствии с Федеральным законом № 33. Мы разрабатываем новый устав нашего города, который будет проходить публичные слушания», — отметил Геннадий Попов.

Ключевым пунктом повестки стало назначение публичных слушаний по проекту обновленного Устава городского округа, а также по проекту городского бюджета на предстоящий трехлетний период.

Кроме того, депутаты рассмотрели поправки в Положение о дополнительных мерах поддержки сотрудников Балашихинской больницы, а также урегулировали имущественные отношения между Московской областью и Балашихой, касающиеся передачи объектов недвижимости и движимого имущества.

Важным направлением работы стало укрепление межведомственного взаимодействия. В связи с этим было принято решение о включении депутатов в состав постоянно действующих комиссий при администрации городского округа.

Особое внимание уделили развитию молодежной политики. В результате заседания был сформирован Молодежный парламент при Совете депутатов Балашихи, а представитель Молодежного парламента утвержден в состав областного Молодежного парламента.