Второе занятие по основам репортажной съемки прошло в медиашколе Солнечногорска

В городской медиашколе в Солнечногорске провели второе занятие, посвященное основам репортажной фотосъемки. Около 25 участников познакомились с ключевыми аспектами этого направления: этика фотографа, построение кадра для постов и другие важные навыки.

За медиацентром закрепили нескольких спикеров, которые проводят лекции. На этот раз куратором выступила PR-специалист отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Алина Винтерхальтера. Ученики не только получили теоретические знания, но и отточили свои навыки на практике.

«Цель медиашколы — научить молодежь развиваться в информационном поле. Осваивать различные темы, создавать правильные и качественные материалы. Медиасфера сегодня — одно из самых актуальных направлений. Для кого-то из ребят это может стать подготовкой к профессиональному будущему. И я думаю, что это очень хороший старт для того, чтобы прокачать свои навыки», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Занятия в медиацентре проходят бесплатно. Стать участниками могут все желающие, пройдя регистрацию по ссылке. Следующее занятие состоится 10 апреля в 16:00 в Молодежном центре «Подсолнух».