Школьники из Истры стали призерами областного слета лесничеств

Слет школьных лесничеств прошел в Московской области. Проекту ребят из Истры — «Наш лес в 2050 году» — присудили второе место.

В мероприятии, проводившемся в 11-й раз, участвовали школьники из 19 лесничеств Подмосковья. Истринский округ представляла команда «Первомай» из Первомайской школы.

Участникам необходимо было продемонстрировать, насколько хорошо они знают лесную природу, умение обращаться с измерительными инструментами и противопожарным снаряжением, а также разработать творческий проект и представить результаты своего труда за прошедший год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».