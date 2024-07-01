Вторая волна записи в 1-й класс начнется 6 июля в Подмосковье

Прием детей в первый класс школ, выбранных по предпочтению родителей, начнется в Подмосковье 6 июля. Записать ребенка можно в любое желаемое учреждение образования при наличии свободных мест.

В Министерстве образования Московской области напомнили, что записать ребенка в 1 класс можно через портал госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи. Для удобства родителей оригиналы документов в школу приносить не нужно, все данные проверят удаленно.

Прием заявок открыт до 5 сентября. Если в желаемой школе нет мест, ребенка могут зачислить в ближайшее к месту жительства образовательное учреждение, где есть свободные места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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