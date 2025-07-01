Вторая волна приема в первый класс стартует в Подмосковье 6 июля

Прием заявлений в первый класс не по месту регистрации начнется в Подмосковье 6 июля. Во вторую волну записать ребенка в желаемую школу можно при наличии свободных мест. Об этом рассказали в Минобразования МО.
Запись ребенка в первый класс доступна на региональном портале госуслуг. Результат рассмотрения заявления пришлют в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.
«Это удобная возможность для родителей выбрать школу, которая подходит именно их ребенку. При этом приносить оригиналы документов в образовательную организацию не нужно — все данные проверяются в дистанционном формате», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Заявления во вторую волну можно подавать до 5 сентября. Если мест в желаемой школе не окажется, ребенка предложат зачислить в ближайшее к дому образовательное учреждение.
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