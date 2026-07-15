Вторая смена завершилась в лагере «Ромашка» в Подольске

Праздничное мероприятие в детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» города Подольска стартовало с традиционного построения и сдачи рапортов командирами отрядов. Вожатые отметили тех ребят, кто проявил себя активнее других: лучших в спорте, творчестве, танцевальных и вокальных номерах.

Отдельным пунктом стало награждение самих вожатых — их труд тоже не остался без внимания. Официальная часть завершилась торжественно — под звуки гимна Российской Федерации. В этот момент каждый из более чем 120 детей, отдыхавших в лагере, почувствовали себя частью большого и важного события.

Данила Гергерт из первого отряда завоевал пять медалей — за ГТО, спартакиаду и другие спортивные состязания. Он также получил награду как лучший спортсмен смены.

После официальной части ребят ждут гала-концерт, прощальный костер с песнями под гитару и зажигательная дискотека.