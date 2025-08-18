Вторая смена завершилась в детском лагере Зарайска

В детском оздоровительном лагере «Осетр» завершилась вторая летняя смена. В течение трех насыщенных недель ребята смогли окунуться в атмосферу творчества и спорта, приняв участие в разнообразных мероприятиях, подготовленных вожатыми и педагогами.

Программа смены была спланирована таким образом, чтобы каждый ребенок смог проявить свои таланты и способности. Ребята участвовали в спортивных состязаниях. На творческих мастер-классах они осваивали новые навыки в различных видах искусства и рукоделия.

В завершение смены специалисты лагеря провели традиционную встречу с детьми, чтобы получить обратную связь и учесть их пожелания при планировании будущих смен.

Особое внимание этой встрече уделил глава округа Виктор Петрущенко, который вместе с депутатами местного Совета депутатов и представителями общественных организаций посетил лагерь и лично принял участие в обсуждении с детьми. Ребята высказывали свои идеи и предложения по улучшению условий отдыха. Среди наиболее популярных предложений была установка дополнительных умывальников в корпусах. Также дети попросили построить бассейн на территории лагеря и включить в меню больше мороженого. Виктор Петрущенко выслушал все поступившие предложения и пообещал рассмотреть их в ближайшее время.