Вторая смена завершилась в детском лагере «Юнармеец» в Щелкове

Закрытие второй летней смены состоялось для десяти отрядов, ставших за эти три недели сплоченными коллективами. Школьники слушали тематические лекции, готовили творческие номера, участвовали в спортивных состязаниях и других активностях.

Большой коллектив профессионалов создавал для ребят комфортные условия для пребывания в лагере, придумывал интересные занятия и следил за безопасностью.

Старший воспитатель Василий Астахов поделился, что при расставании грустят и дети, и вожатые. «Дети за это время для нас становятся уже родными. И хотя они плачут, уезжая, мы знаем, что им все понравилось, и они еще не раз вернутся в наш лагерь», — сказал он.

Одна из участниц смены Мария приезжала в лагерь уже в девятый раз. Вдохновляющая атмосфера настолько затянула девушку, что она планирует в дальнейшем сама стать вожатой.

Третья летняя смена в «Юнармейце» уже началась, а заключительная, четвертая, пройдет с 9 по 22 августа.