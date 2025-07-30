Вторая смена трудовых бригад завершилась в Павловском Посаде

Благоустройством Павловского Посада летом занимаются не только специалисты профильных служб, но и активисты трудовых бригад. Вторая смена заканчивается уже завтра, 31 июля.

В бригадах этим летом трудятся 66 человек, по 22 человека в каждой. Они работают пять дней в неделю по четыре часа в день.

В их задачи входит пропалывание клумб, подрезка кустарников, уборка мусора. Помимо зарплаты, они получают доплату от Центра занятости Московской области.

«Июль пролетел абсолютно незаметно. Мы смогли не просто принять участие в благоустройстве нашего города, но и познакомиться с интересными людьми, получить бесценный опыт первой в своей жизни работы», — поделились участники трудовых бригад.

Следующая смена начнется уже 1 августа. Кроме работы, за время смены дети посещают экскурсии на предприятия города.