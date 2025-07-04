Вторая смена трудового лагеря для подростков началась в Серпухове

В Серпухове 4 июля стартовала вторая смена трудового и оздоровительного лагеря для подростков, который уже более 30 лет организует Центр по профориентации и трудоустройству молодежи. В течение месяца ребята от 14 до 17 лет смогут официально заработать собственные деньги.

Для участников подготовлена насыщенная программа: тренинги, мастер-классы, акции, флешмобы и познавательные экскурсии, направленные на развитие талантов и расширение кругозора. Кроме того, подростки смогут завести новых друзей. Особое внимание в этом году, посвящЕнном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, уделяется изучению истории родного края и подвигам его жителей в военное и мирное время.

Во вторую смену в лагере участвуют 25 человек, а также трудовые бригады, организованные Центром. В июле в них примут участие свыше 160 подростков. Всего за лето в подобных бригадах планируется задействовать более 500 ребят.

Сотрудники центра гордятся своей работой, ведь благодаря ей молодое поколение учится любить свою малую родину и бережно относиться к окружающей природе.