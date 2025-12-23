Вторая резиденция Деда Мороза начала работу в Химках

Резиденция Деда Мороза открылась в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках. Юные жители городского округа вместе со сказочными героями водили хороводы, распевали новогодние песни и участвовали в творческом мастер-классе.

Присоединиться к волшебной программе можно 23 декабря и 24 декабря. Всех присутствующих ждут зажигательные танцы с главным зимним волшебником и его помощниками, забавные подвижные игры и конкурсы для самых активных участников, праздничный хоровод вокруг новогодней ели, увлекательный мастер-класс по созданию уникальных елочных игрушек, а также настоящая волшебная почта. Можно написать письмо Деду Морозу и загадайте самое важное желание.

Резиденция Деда Мороза открылась и в выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Льва Николаевича Толстого. Она будет работать до 28 декабря включительно. Подробное расписание приема Деда Мороза и все актуальные изменения можно узнать по ссылке.