Вторая неделя регионального этапа чемпионата «Профессионалы» стартовала в Раменском

Раменское на три дня превратилось в эпицентр профессионального мастерства. В стенах Раменского колледжа стартовала вторая неделя регионального этапа чемпионата «Профессионалы» — конкурса среди студентов средних специальных учебных заведений Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, в этом году концентрация высоких технологий и сложнейших технических задач на квадратный метр площадки зашкаливает. Соревнования проходят по четырем направлениям. Каждое из них требует теоретических знаний: промышленный альпинизм, холодильная техника и системы кондиционирования, оптоэлектроника и мобильная робототехника.

Участникам предстоит пройти через настоящий профессиональный марафон. Впереди — 72 часа напряженной практической работы. Задания составлены таким образом, чтобы студенты могли проявить не только заученные навыки, но и креативный подход к решению нестандартных инженерных задач.