Вторая неделя «Абилимпикса» началась в колледже «Энергия» в Подмосковье

В соревнованиях участвуют студенты из Реутова и Балашихи, а также школьники и специалисты. Они демонстрируют свои умения в таких компетенциях, как лабораторный и химический анализ, приготовление пиццы, веб-разработка (программирование), обработка текста и изготовление блинов.

Директор колледжа Константин Сергеевич Подоляк пожелал участникам удачи и спокойного рабочего ритма. Он отметил, что в ходе соревнований определится лучший результат, и станет известно, кто получит шанс побороться за первенство на XII Московском областном чемпионате «Абилимпикс».

Результаты соревнований будут объявлены после официального закрытия чемпионата 24 апреля.