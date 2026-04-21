Вторая неделя «Абилимпикса» началась в колледже «Энергия» в Подмосковье
20 апреля в колледже «Энергия» стартовала вторая неделя XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс», как сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.
В соревнованиях участвуют студенты из Реутова и Балашихи, а также школьники и специалисты. Они демонстрируют свои умения в таких компетенциях, как лабораторный и химический анализ, приготовление пиццы, веб-разработка (программирование), обработка текста и изготовление блинов.
Директор колледжа Константин Сергеевич Подоляк пожелал участникам удачи и спокойного рабочего ритма. Он отметил, что в ходе соревнований определится лучший результат, и станет известно, кто получит шанс побороться за первенство на XII Московском областном чемпионате «Абилимпикс».
Результаты соревнований будут объявлены после официального закрытия чемпионата 24 апреля.