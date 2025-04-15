Вторая игра фестиваля КВН прошла в Богородском округе

На сцене Ямкинского дома культуры в Богородском округе состоялась очередная игра юмористического фестиваля, где девять команд показали свои таланты. Участники подготовили множество миниатюр и номеров.

Мероприятие прошло в рамках 21 сезона. На сцене выступили не только местные команды, но и представители Москвы и Электростали. По итогам игры победителем стала команда «Вжик», которая смогла удивить жюри и зрителей своим оригинальным подходом.

Мероприятие посетил и глава Богородского городского округа Игорь Сухин, который рассказал о том, как игра в КВН помогла ему развить креативное мышление и навыки работы в команде.

«В свое время я сам играл в КВН и до сих пор с теплотой вспоминаю этот период своей жизни. Это опыт, который остается навсегда, он сформировал взгляд на мир и на многие вещи», — отметил руководитель муниципалитета.