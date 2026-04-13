Вторая двойня за 5 лет родилась у жительницы Ступина в Ленинском округе

В Видновском перинатальном центре у 31-летней женщины из Ступина родились двое мальчиков. Это уже вторая двойня в ее семье за последние пять лет.

Роды прошли естественным путем. Вес новорожденных составил 3300 и 3580 граммов. Врачи отмечают, что оба ребенка родились доношенными и чувствуют себя хорошо.

Пять лет назад пациентка уже становилась мамой двойни. Тогда на свет появились девочки. Новая беременность наступила без медицинского вмешательства.

«Пять лет назад пациентка уже рожала в нашем учреждении девочек-двойняшек. И вот еще одна пара детей. Беременность наступила в естественном цикле, на этот раз это мальчики. Ребятишки доношенные, и наша команда рада, что помогла появиться на свет таким крепким малышам», — отметила заведующая родовым отделением Наталия Ермакова.

Женщина поблагодарила медиков за помощь и поддержку.

«Все прошло хорошо. Благодарю врачей и акушерок за заботу. Радуюсь, что с малышами все в порядке — теперь в нашей семье стало на двоих маленьких мужчин больше», — рассказала она.

В перинатальном центре принимают пациенток не только из Ленинского округа, но и из других городов Подмосковья, Москвы и регионов России. Ежегодно помощь здесь получают около 15 тысяч женщин.

С начала 2026 года в учреждении зарегистрировали 25 родов двойни. По оценкам специалистов, до конца года их число может превысить 70.

В Видном на улице Заводской продолжается строительство нового корпуса перинатального центра. Он позволит увеличить возможности учреждения и повысить комфорт для пациенток.