Вступающие в силу с 1 сентября изменения в сфере торговли обсудили в Истре

С 1 сентября 2025 года на территории Московской области вступают в силу поправки в Федеральный Закон, согласно которым ограничат работу предприятий общественного питания и торговли. Изменения коснутся заведений, продающих алкоголь в многоквартирных домах. На совещании в администрации Истры обсудили, как эти поправки реализуют в муниципальном округе.

По закону продавать алкоголь можно будет только в магазинах, которые находятся в пристройках к многоквартирным домам. Помимо этого, вход в торговую точку должен быть со стороны дороги. Если вход в магазин организовали со стороны двора — то никакой алкогольной продукции на прилавках быть не должно.

Как рассказала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева, информацию об изменениях в законодательстве уже довели до всех владельцев торговых объектов. Представители администрации округа вместе с сотрудниками полиции проводят регулярную работу по мониторингу соблюдения правил торговли.

«Так, в 2024 году в муниципалитете организовали порядка 420 проверок объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. Местные жители жаловались на продажу алкоголя в ночное время в трех торговых точках. Обращения перенаправили в Отделение МВД России по муниципальному округу Истра», — поделилась Витушева.

Руководитель муниципалитета также добавила, что в этом году в Истре продолжат проводить проверки торговых точек совместно с полицейскими.

Напомним, что на территории муниципального округа Истра работают 196 магазинов, реализующих алкогольную продукцию. Только 42 из них расположены в многоквартирных жилых домах.

Отметим также, что с 1 сентября текущего года ограничат и время розничной продажи алкогольной продукции с 23:00 до 08:00 в кафе и ресторанах, которые находятся в жилых домах.