Встречу жителей с полицией провели в парке Павловского Посада

В субботу, 6 июня, в Городском парке Павловского Посада состоялось мероприятие «Один день с полицией России». Его приурочили к 308-й годовщине образования российской полиции, которая отмечается 5 июня.

Парк стал местом встречи всех подразделений полиции ОМВД России «Павлово-Посадский» с жителями округа. Гости мероприятия смогли познакомиться с работой роты патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, центра кинологической службы, экспертно-криминалистического отделения.

Юные жители Павловского Посада не только с интересом наблюдали, но и принимали активное участие. Они познакомились с работой криминалистов и кинологов, посидели за рулем патрульного автомобиля и мотоцикла, прошли увлекательный квест и попробовали раскрыть преступление. Именно столько необычных активностей предложили всем желающим организаторы.

Также в празднике приняли участие военно-патриотическое объединение Подмосковного колледжа «Энергия», центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон А», учащиеся Павлово-Посадского техникума, мотоклуб «Ночные волки». Разнообразной была и концертная программа: выступили Денис Тихонов, группа «Домашний джем», хор «Аквилегия».

Заместитель начальника отдела полиции Марина Патрикеева тепло поприветствовала всех участников, подробно рассказала о работе отдела и пригласила тех, кто сейчас думает над выбором профессии, встать в ряды правопорядка. Кульминацией мероприятия стало музыкальное событие: впервые прозвучала песня на музыку композитора Дениса Тихонова и стихи директора телеканала «Радуга» Анны Суницы «На страже правопорядка».