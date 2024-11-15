Встречу женщин-предпринимателей провели в Балашихе

В преддверии Дня женского предпринимательства состоялся бизнес-завтрак, организованный Балашихинской торгово-промышленной палатой. Участники встречи обсудили актуальные вопросы, касающиеся доступа к финансированию и поддержки малого и среднего бизнеса для женщин-предпринимателей.

Ключевой темой обсуждения стали проекты торгово-промышленной палаты, направленные на повышение осведомленности предпринимателей о бизнесе и деятельности палаты. Участники предложили создать специальные программы поддержки и гранты для женщин-предпринимателей, чтобы увеличить их возможности на рынке.

«Роль женщин в предпринимательстве очень высокая. У нас более 20% членов палаты — это руководители женщины. Это говорит о многом, ведь работа в бизнесе требует напряженности, риска, а также большого внимания и опыта. Все эти качества есть у наших женщин», — отметил президент Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата» Анатолий Шестаков.

Кроме того, предпринимательницы Балашихи обменялись своим опытом и лучшими практиками, что способствовало созданию атмосферы сотрудничества и поддержки среди участниц.

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