Встречу в формате выездной администрации провели в Новых Химках

Жители Новых Химок смогли задать интересующие их вопросы напрямую специалистам администрации округа и профильных управлений. Для них провели встречу в формате выездной администрации.

Специалистам адресовали более 50 вопросов. Они касались сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

С жителями общались сотрудники городских служб и профильных управлений. К примеру, жительница дома на улице Строителей обратилась с вопросом о ремонте двора.

Встречи в таком формате востребованы среди жителей. На них можно эффективнее решать насущные вопросы.

Каждый пришедший может также высказать идеи по улучшению городской инфраструктуры и подать заявку на проведение ремонта.

Следующее мероприятие в таком формате пройдет 12 декабря в микрорайоне Клязьма-Старбеево. Чтобы оформить обращение, при себе нужно иметь паспорт.

Отметим, что всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 51 выездную администрацию. Специалисты взяли в работу более 2,5 тысячи обращений.

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